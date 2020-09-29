Трамп отказался делать экспресс-тест на коронавирус перед камерами

Власти США в ближайшие дни собираются распространить 150 миллионов экспресс-тестов на коронавирус. Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме. Там же состоялась презентация новинки.

В качестве добровольца выступил помощник министра здравоохранения США Бретт Гируар. Сам же Трамп, несмотря на ожидание прессы, делать тест перед объективами телекамер не стал.

Между тем ситуация в стране остается крайне сложной. Число заболевших стремительно растет. Нью-йоркские рестораторы боятся введения новых ограничительных мер и вышли на акцию протеста. Они пронесли по улицам гроб, символизирующий состояние, в котором находится бизнес.

Тема коронавируса станет ключевой во время теледебатов Трампа и Байдена. Они стартуют сегодня. Кандидаты встретятся в Кливленде, где в эти минуты идут последние приготовления. Трансляцию будут вести ведущие телеканалы. Дебаты продлятся полтора часа.

Согласно последним опросам, мнения американцев о том, кто выйдет из них победителем разделились почти поровну.