Трамп отказался делать экспресс-тест на коронавирус перед камерами
Тем временем американцы назвали шансы действующего президента и Байдена победить в теледебатах, которые стартуют 29 сентября.
Фото, видео: www.globallookpress / Michael Weber; 5-tv.ru
Власти США в ближайшие дни собираются распространить 150 миллионов экспресс-тестов на коронавирус. Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме. Там же состоялась презентация новинки.
В качестве добровольца выступил помощник министра здравоохранения США Бретт Гируар. Сам же Трамп, несмотря на ожидание прессы, делать тест перед объективами телекамер не стал.
Между тем ситуация в стране остается крайне сложной. Число заболевших стремительно растет. Нью-йоркские рестораторы боятся введения новых ограничительных мер и вышли на акцию протеста. Они пронесли по улицам гроб, символизирующий состояние, в котором находится бизнес.
Тема коронавируса станет ключевой во время теледебатов Трампа и Байдена. Они стартуют сегодня. Кандидаты встретятся в Кливленде, где в эти минуты идут последние приготовления. Трансляцию будут вести ведущие телеканалы. Дебаты продлятся полтора часа.
Согласно последним опросам, мнения американцев о том, кто выйдет из них победителем разделились почти поровну.
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