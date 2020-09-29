Выводы эксперта ОЗХО по расследованию химатаки в Сирии не понравились США

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Российский постпред Василий Небензя подчеркнул, что Минобороны РФ уже давно говорит о неверности выводов ОЗХО.

Фото, видео: Depositphotos; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Постпред США в ООН Келли Крафт назвала «российской пропагандой» любые сомнения в правдивости докладов Организации по запрещению химоружия в Сирии. Заявление прозвучало на неформальном заседании Совета безопасности.

Бывший инспектор ОЗХО Ян Хендерсон рассказал, что атака и применение химоружия в Сирии в 2018 году на самом деле были сфальсифицированы боевиками и «белыми касками». А выводы в докладе делали эксперты, которые даже не посещали Сирию.

Заключение американскому представителю не понравилось. Впрочем, мнение Хендерсона сегодня поддержали и другие эксперты, а российский постпред Василий Небензя подчеркнул, что наше Минобороны уже давно говорит о неверности выводов ОЗХО и приводит свою версию произошедшего, подкрепленную доказательствами.

В свою очередь, Центр по примирению враждующих сторон заявил, что боевики в Сирии планируют новые провокации с использованием химического оружия.

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