«Буду ее за ручку держать»: дочь Конкиной не может поверить в смерть матери

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Анастасия Шадская
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София погибла в результате трагических обстоятельств в одном из столичных фитнес-центров.

«Буду ее за ручку держать»: дочь Конкиной не может поверить в смерть матери

Фото: Facebook @konkinasofia

Внучка Владимира Конкина Алиса просит родных отвезти ее в морг к матери и надеется, что та сможет вернуться из мертвых. Об этом рассказал близкий друг актера Алексей Лобарев в интервью Starhit.ru.

Вся семья не может смириться с фактом внезапной и непонятной смерти Софии Конкиной. Та утонула ночью в бассейне фитнес-центра, обстоятельства ее гибели до сих пор выясняются. Осмыслить это не может и ее единственный ребенок, дочь Алиса. Девочке всего 11 лет, но она осталась совсем одна. Ее отец давно ушел из семьи и не платил алиментов.

По словам Лобарева, реакция Алисы на новости о гибели матери была душераздирающей.

«Может быть, она просто болеет? Давайте я приеду, буду за ручку ее держать. Она в морге лежит, я знаю. Когда люди умирают, они попадают в морг. Но я могу рядом сесть и держать ее за ручку. Можно же ее как-то оживить», — процитировал друг семьи малышку.

Девочка пока не ходит в школу, ее берегут от внимания СМИ. Она сейчас в семье дяди, решается ее дальнейшая судьба. Сообщалось, что ее могут увезти в Лондон — именно там живет один из сыновей-близнецов Владимира Конкина. Он хочет оформить над племянницей опеку.

Алексей Лобарев также опроверг все слухи о плохих отношениях между Конкиной и ее знаменитым отцом.

В настоящий момент идет расследование, как именно молодая и здоровая женщина могла погибнуть в бассейне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что произошло с Софией Конкиной.

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