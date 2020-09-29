Кирилл Новиков покинул пост главного тренера ФК «Динамо»

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Василий Заика
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Наставник «бело-голубых» объявил об уходе после череды поражений.

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера ФК «Динамо»

Фото: www.globallookpress / Aleksandr Kulebyakin

Кирилл Новиков ушел с поста главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Решение о сложении полномочий наставник «бело-голубых» принял после трех поражений в четырех матчах, в числе которых вылет из квалификационного раунда Лиги Европы. Как отметили в пресс-службе «Динамо», руководство клуба приняло отставку специалиста.

«Клуб благодарит Кирилла Александровича за проделанную работу в условиях перестройки и обновления команды, а также кризисной ситуации, связанной с пандемией. Ему предложено остаться в системе „Динамо“», — говорится в сообщении.

В стане «москвичей» добавили, что временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий. Под его руководством команда будет готовиться к предстоящей встрече с «Краснодаром», которая пройдет 4 октября в рамках 10-го тура чемпионата России по футболу.

46-летний Александр Кульчий с января 2020 года возглавлял «динамовскую» молодежную команду. В прошлом был тренером сборной Белоруссии, играл за московское «Динамо», ярославский «Шинник», «Томь», «Ростов», «Краснодар».

По итогам девяти туров первенства страны «Динамо» занимает девятую строчку в таблице с 14 баллами в активе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московское «Динамо» вылетело из Лиги Европы.

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