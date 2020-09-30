«Два дня рождения»: Александрова открыла семейную тайну под редким фото с детьми

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Анастасия Шадская
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Актриса призналась, что в ее документы вкралась серьезная ошибка.

«Два дня рождения»: Александрова открыла семейную тайну под редким фото с детьми

Фото: Instagram @mar_alexandrova

Актриса Марина Александрова рассказала подписчикам своей страницы в Instagram, что у нее есть две даты рождения. Она раскрыла свой секрет, сопроводив его редким совместным фото с обоими детьми.

На снимке авторства фотографа Ксении Засецкой можно увидеть Александрову в объятьях сына Андрея и дочери Кати. Роскошная шевелюра актрисы надежно скрыла лица ее наследников от любопытных глаз.

«У меня два дня рождения, настоящий и официальный, так случилось, поэтому все астрологические гороскопы на меня не действуют, — начала свой рассказ звезда „Екатерины“. — Мой знак зодиака — любовь! Людям, рожденным под этим знаком, свойственно искать ее повсюду».

 
 
 
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Публикация от Марина Александрова (@mar_alexandrova)

Фанаты артистки пришли в недоумение и забросали ее вопросами о ее «двойном» появлении на свет. Оказалось, что папа Марины Александровой был военным и она родилась в Венгрии. Местные власти вместо даты 29 августа указали, что будущая актриса родилась 29 сентября.

«Я родилась в Венгрии, поэтому менять официальные бумаги было очень проблематично, молодые родители не смогли добиться правильного перевода документов и посольских бумаг, поэтому я так и осталась с двумя днями рождения, — разъяснила Марина Александрова. — Во всех официальных документах день рождения — 29-го сентября, а на самом деле у меня рождения 29-го августа».

Instagram @mar_alexandrova

Как только стало ясно, в чем дело, в комментариях началась перепись таких же пострадавших от бюрократических ошибок.

«Вы не одна такая, у меня в документах 19 июня, а реально 19 июля»;

«У моего папы подобная история. Только у него три свидетельства о рождении. И растягивается это с 25 августа по 25 октября»;

«Дедушке в паспортном столе при выдаче ошиблись с одной буквой, вот так и живем с другой фамилией», — поделились они с актрисой.

А любители астрологических прогнозов вынесли еще один важный момент.

«Так, значит, вы Дева, а не Весы!»

Марина Александрова отмечает день рождения 29 августа, близкие поздравляют ее в «нужный» день. Но и месяц спустя она вновь чувствует себя именинницей. 

Ранее 5-tv.ru показывал редкое фото Марины Александровой с мужем.

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