«В глухом лесу»: Марина Александрова показала редкое совместное фото с мужем

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Алиса Старжевская
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Актриса Марина Александрова счастлива в браке, но редко делится подробностями своей личной жизни с фанатами.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram @mar_alexandrova

Российская актриса Марина Александрова проводит начало августа в отпуске на Валааме в Карелии. На странице микроблога в Instagram актриса поделилась семейными фотографиями, на которых можно увидеть и ее мужа, режиссера Андрея Болтенко.

«Моя разнообразная жизнь, — лирически описала фото с природными карельскими красотами Александрова. — Вчера бал, сегодня шатер в глухом лесу».

Instagram @mar_alexandrova

Подписчики актрисы, которым редко демонстрируют фото второй половины актрисы и доказательства ее семейного счастья, искренне порадовались за любимицу.

«Как красиво! Виды просто супер!»;

«Какие вы молодцы»;

«Красивая пара»;

«Приятного отдыха», — написали они в комментариях.

Марина Александрова сошлась с режиссером Андреем Болтенко в 2011 году, хотя впервые встретились они еще за пять лет до этого. В 2012 на свет появился их сын Андрей, а пять лет назад родилась их дочь Катя.

Актриса предпочитает не показывать лиц детей и бережет свою личную жизнь.

5-tv.ru недавно показывал Марину Александрову в образе для вечеринки в стиле 20-х годов.

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