Детский омбудсмен Карелии оценил приговор историку Дмитриеву

Детский омбудсмен республики Карелия Геннадий Сараев в беседе с 5-tv.ru назвал справедливым увеличение срока лишения свободы историку и правозащитнику Юрию Дмитриеву, признанному виновным в сексуальном насилии по отношению к приемной дочери. Решением Верховного суда Карелии он приговорен к 13 годам колонии строгого режима вместо 3,5 лет.

«По фотографиям, которые были им сделаны, дело отправлено обратно в городской суд, поскольку Верховный суд признал их порнографическими. Приговор справедливый, поскольку, раз Дмитриев признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, то тот приговор, который был ранее — 3,5 года — никак не соответствовал степени тяжести преступления. 13 лет — это тот срок, который заслуживает человек, совершивший данное деяние», — заявил уполномоченный по правам ребенка.

Дело главы отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева длится с весны 2018 года. Историк обвинялся в сексуальном насилии над своей приемной дочерью. Поводом для возбуждения уголовного дела стали фотографии обнаженной девочки, которые, по заявлению защиты Дмитриева, он делал для контроля ее здоровья.

Городской суд полностью снял обвинения с Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и о развратных действиях в отношении приемной дочери. Несмотря на это, глава «Мемориала» был признан виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорен к двум с половиной годам ограничения свободы. Государственное обвинение в ходе этого процесса просило назначить подсудимому наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима в совокупности.

Однако 14 июня 2018 года Верховный суд Республики Карелия после апелляций отменил вынесенный приговор и отправил дело историка на новое рассмотрение. 27 июня 2018 года глава карельского «Мемориала» был задержан и впоследствии арестован по подозрению в сексуальном насилии в отношении приемной дочери. В итоге 21 июля 2020 года Петрозаводский суд оправдал известного карельского историка по статье, связанной с изготовлением порнографии, но при этом приговорил его по статье о сексуальном насилии. 29 сентября состоялось апелляционное заседание Верховного суда Карелии, на котором Дмитриеву ужесточили наказание до 13 лет колонии строгого режима. Ранее защита историка предполагала, что он выйдет на свободу уже в ноябре этого года с учетом времени, проведенного в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвоката историка Дмитриева вновь поймали на обмане суда.