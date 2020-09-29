Исакова в честь дня рождения мужа показала редкое семейное фото

День рождения 29 сентября отмечает режиссер Юрий Мороз. С очередной датой его поздравила в Instagram любящая жена, актриса Виктория Исакова. В честь такого события артистка выложила редкий семейный снимок — на нем ее супруг запечатлен с маленькой дочерью Варварой.

«С днем рождения, прекрасный большой умный серьезный ребенок Юра!» — подписала фото Исакова.

Instagram @v_isakova

Актриса редко балует поклонников изображениями дочери. Поэтому подписчики обрадовались возможности рассмотреть наследницу звездной четы.

«Какие они у вас замечательные и прекрасные»

«Все-таки это папина доча! Счастья, здоровья и любви!»

«Какой дивный тандем», — писали фанаты.

Разумеется, в комментариях бурно поздравляли именинника. Среди тех, кто написал пожелания Юрию, отметились знаменитости: Максим Виторган, Елена Лядова, Анна Меликян, Анна Чиповская, Игорь Верник и другие, отмечает Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал, что фото с подросшей сводной сестрой поделилась взрослая дочь режиссера, актриса Дарья Мороз.