«Я буду называть вас „Сэр“»: голая и связанная дочь Брюса Уиллиса вступилась за права женщин

Некогда нежная и трогательная дочь голливудского актера Брюса Уиллиса — 32-летняя актриса Румер Уиллис — показала себя совершенно с другой стороны. В личном Instagram-аккаунте звезда опубликовала кадры с последней фотосессии, где позировала… абсолютно нагая!

В кадре, скромно опустив голову, Румер смирно стоит на коленях. Впрочем, кажется, что даже сопротивление не помогло бы ей удрать от «фотографа-маньяка»: тело сногсшибательной красотки связано плотной веревкой, руки едва прикрывают пышную грудь и «женское начало».

«...Я буду называть вас „Сэр“», — подписала снимок в БДСМ-стиле Уиллис.

На самом деле, каким был кричащим не был пост, он все же имеет глубокий смысл. Раздевшись до гола, дочь актера призывала женщин быть красивыми ради себя, а не ради мужчин. Румер торжественно заявляет: только полюбив себя, можно быть счастливой.

«Я считаю полной чушью тот факт, что обнаженные девушки не способны защитить себя и вызывают ненависть. Кто-то считает, что „уважать себя“ — значит, быть феминисткой. На самом деле, это все — заблуждения тех мужчин, кто считает, что если женщины что-то делают, то делают исключительно для них. Я поддерживаю право женщины быть чувственной и выражать свою сексуальность!», — высказалась актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rumer Willis (@rumerwillis) 28 Сен 2020 в 12:22 PDT

«Шикарная!»

«Ну, какая красотка! Обожая тебя!»

«Какие точные слова! Надеюсь, они дойдут до всех!» — обращались к звезде поклонники.

Впрочем, это не первый раз, когда дочь Брюса Уиллиса пытается донести до окружающих свое мировоззрение «особым» способом. Так, однажды звезда показалась на красной дорожке в платье, подчеркивающем все ее недостатки, рассказали «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда Голливуда Брюс Уиллис побрил налысо собственную дочь.