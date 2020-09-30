«Маленький юморист!» — Внук Владимира Винокура спародировал знаменитого дедушку — видео

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Светлана Александрова
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В декабре мальчику исполнится пять лет и, по его мнению, народный артист России просто обязан выступить на юбилейном торжестве.

Фото, видео: Instagram @vladimir_vinokur

Внук Владимира Винокура показал импровизированную пародию на своего знаменитого дедушку. Четырехлетний Федор изобразил, как артист должен будет выступать на его дне рождения, который будет в декабре. Ролик, снятый в бане, народный артист РСФСР выложил на своей странице в Instagram.

«Я получил заказ на выступление! Будущий юбиляр Федя пригласил артиста Вову сделать пародийный номер на свое пятилетие! Ха-Ха! Заказ принят! Шефский концерт!» — сообщил юморист.

На видео внук Винокура, сидя на полке в парилке в плавках и с деревянной шайкой на голове, рассуждает о том, что должно быть на торжестве по случаю его дня рождения.

«Когда я пойду на день рождения, Вова тоже пойдет и будет всем говорить: «Внимание, внимание… всем слушать меня!» — инструктирует дедушку мальчик.

Затем он отставляет в сторону шайку, встает в позу и показывает, как Винокур должен будет исполнять «пародию для друзей».

Instagram @vladimir_vinokur

Забавная сценка привела в восторг поклонников артиста.

«Да, растет дедушкин лучший ученик!»

«Дедушка, готовьте репертуар!»

«Будущий народный артист РФ. Хорошая смена растет».

«Весь в дедушку! Маленький юморист!»

«Вот гены!» — умиляются подписчики.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Винокур рассказал и показал, как делал обрезание.

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