«Что за красотки?» — Басков заинтриговал поклонников фото с женщиной и ребенком
Фанаты надеются, что певец обрел долгожданное семейное счастье.
Фото, видео: Instagram @nikolaibaskov
Николай Басков произвел переполох среди поклонников, выложив в сеть фото с загадочной женщиной и девочкой. Артист отправился на отдых в самое сердце Алтая и поделился с фанатами снимком с прогулки на катере по Телецкому озеру.
«Я в Шамбале», — подписал селфи певец.
Однако подписчики сразу обратили внимание, что за спиной у Баскова сидит женщина, которая держит на коленях девочку. Лиц спутниц артиста при этом не видно. Некоторые предположили, что одинокий певец обрел наконец семейное счастье, мечтами о котором не раз делился в интервью.
«Классно, выглядишь счастливым!»
«И как всегда с девушками…»
«Мы хотим знать, кто скрывается за широкой спиной, Николай!»
«Николай, а что за красотки на заднем плане? Новые пассии?!
«У Коляна дети есть?» — пишут комментаторы.
Недавно, как рассказывал 5-tv.ru в беседе с журналистами Николай Бесков признался, что период самоизоляции из-за коронавируса провел в загородном доме друзей, и отношения любящей пары, воспитывающей четверых детей заставили его задуматься о браке. С момента его развода прошло уже 13 лет, и теперь певец вновь мечтает встретить свою вторую половинку, построить с ней гармоничные отношения и родить детей. К слову, в браке со Светланой Шпигель у Баскова родился сын Бронислав, сейчас ему уже 14 лет.
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