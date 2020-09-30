Николай Басков произвел переполох среди поклонников, выложив в сеть фото с загадочной женщиной и девочкой. Артист отправился на отдых в самое сердце Алтая и поделился с фанатами снимком с прогулки на катере по Телецкому озеру.

«Я в Шамбале», — подписал селфи певец.

Instagram @nikolaibaskov

Однако подписчики сразу обратили внимание, что за спиной у Баскова сидит женщина, которая держит на коленях девочку. Лиц спутниц артиста при этом не видно. Некоторые предположили, что одинокий певец обрел наконец семейное счастье, мечтами о котором не раз делился в интервью.

«Классно, выглядишь счастливым!»

«И как всегда с девушками…»

«Мы хотим знать, кто скрывается за широкой спиной, Николай!»

«Николай, а что за красотки на заднем плане? Новые пассии?!

«У Коляна дети есть?» — пишут комментаторы.

Недавно, как рассказывал 5-tv.ru в беседе с журналистами Николай Бесков признался, что период самоизоляции из-за коронавируса провел в загородном доме друзей, и отношения любящей пары, воспитывающей четверых детей заставили его задуматься о браке. С момента его развода прошло уже 13 лет, и теперь певец вновь мечтает встретить свою вторую половинку, построить с ней гармоничные отношения и родить детей. К слову, в браке со Светланой Шпигель у Баскова родился сын Бронислав, сейчас ему уже 14 лет.