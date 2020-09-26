После измены Тарзана Королева получила удар по кошельку

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Татьяна Меркер
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После семейной драмы доходы известной певицы резко сократились, а концерты отменяют один за другим.

После измены Тарзана Королева получила удар по кошельку

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

На семнадцатом году счастливой семейной жизни с Тарзаном Наташе Королевой пришлось пережить предательство любимого. Сергей Глушко изменил певице с молоденькой актрисой Анастасией Шульженко. Предположительно, именно она с подругой вытащила из шкатулки звезды украшения на пять миллионов рублей. Произошло это во время вечеринки в жилище певицы, которую Тарзан устроил в ее отсутствие.

«Утерянные» драгоценности и крупная сумма в валюте ударили по кошельку исполнительницы хита «Маленькая страна», но беда не пришла одна. После скандала с изменой мужа в подмосковном Егорьевске отменился концерт певицы, и она лишилась солидного гонорара. Осенний гастрольный тур Королевой, в том числе сольник в «Крокусе» под вопросом из-за коронавируса.

Звезде даже пришлось взять подработку, чтобы пополнить стремительно «худеющий» семейный бюджет. На пару с неверным супругом они начали записывать поздравления за деньги.

Между тем, многие подозревают, что измена и «беременность» любовницы Тарзана была лишь хорошо спланированной пиар-акцией. Якобы звезды придумали историю, чтобы подогреть интерес аудитории к новому треку Королевой «Красная помада», в котором поется о тоске женщины по угасшей страсти с партнером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тарзан перевоплотился из лейтенанта в стриптизера.

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