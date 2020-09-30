«У нас просто одинаковые голоса»: Кто поет за дочь певицы Славы на сцене?

Певица Слава стала продюсером своей дочери. Почему Александра Морозова со скандалом ворвалась в отечественный шоу-бизнес? В чем обвиняют ее звездную мать? И что сама артистка думает по поводу будущего наследницы? Об этом — в новом выпуске программы Пятого канала «Светская хроника».

Старшая дочь певицы Славы решила пойти по стопам своей знаменитой матери: 21-летняя Саша Морозова начала сольную карьеру. Недавно девушка записала дебютную песню, на которую сняла провокационный клип. Кроме того, она взяла себе сценический псевдоним «Мамина дочь», а продюсером начинающей артистки стала сама Слава. Именно она будет продвигать творчество наследницы на большой сцене.

«Я очень хорошо знаю шоу-бизнес и у нее всегда есть очень крепкая стена в плане мамы. Я всегда помогу и скажу, что надо делать, а что нельзя. У меня есть огромнейший опыт, который я весь ей передам», — рассказала Слава в интервью.

В клипе начинающей певицы много постельных сцен, а в ее микроблоге немало откровенных фото. Поклонники интересуются: есть ли парень у молодой исполнительницы? И не ревнует ли он ее? Но оказалось, что сердце девушки свободно.

«Сердце просит любви, сердце просит внимания», — поделилась Александра Морозова.

Знаменитая мама тоже не против провокационных фото и видео, тем более, когда есть что показать.

«Я сама у нее спрашиваю: „Мама, вот как тебе это, как тебе то?“ Советы. Я к ним очень внимательно прислушиваюсь, мне это очень важно», — призналась девушка.

Впрочем, и сама Слава начинала карьеру с сексуальных клипов. Новоиспеченный продюсер не жалеет на протеже время и денег. Слава говорит: «В будущем все вложения вернутся!» Саша уже получила свой первый гонорар — 250 тысяч рублей.

«Я здесь руками и ногами полностью за то, чтобы она пела. Я, конечно, не устала, но я хочу, чтобы она теперь колбасила», — поделилась впечатлениями о продюсировании певица.

Девушка рассказала, что долго сомневалась в том, выходить ей на сцену или нет. Ведь она не планировала заниматься музыкой профессионально.

«Сидели с ней на кухне и пили чуть-чуть вино, и она включила песню Пугачевой: «Надо же, надо же, вот это вот!» И я, короче, начала петь, и она говорит: «Да, голос у тебя, конечно, нормальный такой! Нужно развивать, нужно делать, нужно работать с этим», — рассказала историю Саша.

Однако не все слушатели оценили вокальные данные Александры. Хэйтеры обвинили Славу в том, что это она поет за свое дочь. Голоса сильно похожи: в припеве один в один.

«Это же Слава поет! Голос взрослой женщины! Никак не девочки! — написали в комментариях под постом Морозовой. — В этой песне не понятно ни одного слова! Гундос и голос бесталанной певички, и лишь голос прекрасной Славы украшает припев! Саша, найти себе работу! Ты никогда не превзойдешь мать!» — враждебно высказался кто-то в интернете.

Пока что у Саши нет армии поклонников. Скорее больше антифанатов, которые уверены, что без помощи родительницы начинающая звезда вообще бы не попала в шоу-бизнес.

«Если дети выросли на творчестве родителей и им очень нравится это творчество, они перенимают и стиль, музыкальный, например. А вот это есть проблема. Если ребенок не сможет сделать что-то яркое, необычное, в современных тенденциях, быть понятным для молодежи, не думаю, что это приведет к успеху», — объяснила Анита Цой.

40-летняя певица Слава решила поддержать дочь на своей страничке в Instagram: она сняла видео, в котором станцевала в одном купальнике под новое видео Саши. Так неужели артистка действительно спела за наследницу? А может Слава решила, скандалом подогреть интерес к творчеству Александры?

«Уже на этапе сведения этой песни, сведения голосов, они были смешаны таким образом, что как бы родили некий третий новый голос, который сильно похож голос Славы. Поэтому я не буду отрицать того факта, что певица Слава могла спеть тоже эту песню», — прокомментировал версию звукорежиссер Петр Розалик.

Слава поспешила опровергнуть домыслы недоброжелателей. Она уверяет: Саша все делает сама!

«У нас просто одинаковые голоса. Я никогда не вру, я просто не буду божиться там, клясться. Просто даже некрасиво и неуместно. Вот, я просто говорю честное слово свое, что она сама поет все свои бэки», — опровергла Слава.

«Будут выступления, я буду петь вживую и люди увидят, что это я пою и ничего никому доказывать не придется», — заверила Александра.

Однако, как тут проверишь, если некоторые звезды вообще всегда поют под фонограмму? И даже сама Слава признавалась, что первые пять лет выступала под запись. Несмотря на все разговоры, знаменитая мама гордится дочерью и уверена, что у нее обязательно получится добиться успеха.