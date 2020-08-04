«Кайфую под свою крошку»: Слава записала мини-клип в поддержку дочери, но что-то пошло не так

Сорокалетняя певица Слава решила поддержать дочку мини-клипом, в котором станцевала в бирюзовом бикини. Поп-дива изображала, что пьет вино, хотя и снималась с пустым бокалом.

Перфоманс сопровождался песней «Не трогай меня» в исполнении Александры Морозовой — наследницы звезды. Видео опубликовано на официальной странице Славы в Instagram и моментально обросло критикой.

«Вы забыли! Это не пляж! И в данной ситуации купальник неуместен»

«Разврата и порно через чур, а вот морали мало кто научит», — отмечают пользователи.

«Освещение отстой! Как будто поет труп, ну или зомби!!! На сколько я люблю Славу, но эти кадры ужасны!» — пишет преданная фанатка певицы.

Пиар Александры, выступающей под псевдонимом «Мамина дочь», как отметили подписчики певицы, вышел крайне неудачным. Хотя нашлось и множество сторонников Славы, расхваливших прекрасную физическую форму певицы. Кроме того, многие отметили, что дочь и звездная мама очень сильно похожи, а разница в возрасте практически незаметна.

Ранее 5-tv сообщил о съемках клипа Александры Морозовой с постельными сценами, который продюсировала Слава.