«Кайфую под свою крошку»: Слава записала мини-клип в поддержку дочери, но что-то пошло не так
Певица решила поддержать песню своей наследницы Александры Морозовой «Не трогай меня» маленькой зарисовкой со своим участием, но не угадала с выбором наряда.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Instagram @nastya_slava
Сорокалетняя певица Слава решила поддержать дочку мини-клипом, в котором станцевала в бирюзовом бикини. Поп-дива изображала, что пьет вино, хотя и снималась с пустым бокалом.
Перфоманс сопровождался песней «Не трогай меня» в исполнении Александры Морозовой — наследницы звезды. Видео опубликовано на официальной странице Славы в Instagram и моментально обросло критикой.
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Кайфую под свою крошку @mami_doch 🍷🔥 Все в Тик Ток и подписывайтесь на Сашуню, ник ➡️ @mami_doch ❤️❤️❤️
«Вы забыли! Это не пляж! И в данной ситуации купальник неуместен»
«Разврата и порно через чур, а вот морали мало кто научит», — отмечают пользователи.
«Освещение отстой! Как будто поет труп, ну или зомби!!! На сколько я люблю Славу, но эти кадры ужасны!» — пишет преданная фанатка певицы.
Пиар Александры, выступающей под псевдонимом «Мамина дочь», как отметили подписчики певицы, вышел крайне неудачным. Хотя нашлось и множество сторонников Славы, расхваливших прекрасную физическую форму певицы. Кроме того, многие отметили, что дочь и звездная мама очень сильно похожи, а разница в возрасте практически незаметна.
Ранее 5-tv сообщил о съемках клипа Александры Морозовой с постельными сценами, который продюсировала Слава.
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