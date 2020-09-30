Пауэрлифтера Анну Тураеву заставили доказывать в аэропорту, что она женщина

Шестикратную чемпионку мира по силовому троеборью (пауэрлифтингу) Анну Тураеву дважды заставляли доказывать свой пол на глазах у толпы перед посадкой на рейс из Петербурга в ее родной Краснодар с пересадкой в Москве. Об этом известная спортсменка рассказала подписчикам в Instagram.

«На проходной̆ меня отказались пропускать, ссылаясь на то, что у меня в паспорте, в графе „пол“ написано „Ж“. Это было унизительно, при всей очереди меня отчитывали как малолетку с вопросами интимного характера. Интересуясь, в роли кого я по жизни и в постели. При этом я не позволила себе ни малейшей грубости, и старалась решить ситуацию. Вся очередь наблюдала за этой анархией, и я ощущала себя максимально беспомощной», — поделилась Тураева.

Instagram @turaevaanna_

По ее словам, она сделала «все от нее зависимое», чтобы сотрудники службы контроля убедились в ее словах и пропустили в самолет. Сначала это произошло в Северной столице, позже инцидент почти повторился в Москве, где пауэрлифтера уже «встретили с агрессией».

«Мне казалось, что я преступница или того хуже. Ни капли уважения, никакого чувства такта. Я трудилась всю свою молодость и получила первые места на чемпионатах мира не для того, чтобы в итоге со мной поступали вот так», — пожаловалась спортсменка.

В комментариях половина подписчиков Анны встала на сторону, а другая половина вошла в положение работников аэропортов. Пользователи отметили, что дама обладает нетипичной внешностью — широкие плечи, крепкие мускулы, бритая голова, отсутствие косметики, мужская одежда, брутальные татуировки. К этому добавляется ее низкий голос.

«Их можно понять, по фотографиям не определить, «М» или «Ж»;

«Вы сами себе сделали так, что не поймешь кто вы, а теперь другие виноваты»;

«Свинское отношение сотрудников, совершенно неприемлемое»;

«Даже если усомнились в принадлежности к определенному полу, можно было бы корректно вопрос задать тет-а-тет, а не в очереди», — отреагировали гости микроблога.

Как уточняет сайт KP.RU, в авиакомпании уже отреагировали на ситуацию и принесли Тураевой извинения за пережитые негативные эмоции.

«Такое обслуживание неприемлемо. Мы обязательно проверим действия сотрудников аэропорта, работавших на вашем рейсе, и разберемся в ситуации», — заверили представители перевозчика.

Ранее 5-tv.ru писал, что пауэрлифтер Денис Вовк протащил самолет весом 43 тонны в Пулково.