Пауэрлифтера Анну Тураеву заставили доказывать в аэропорту, что она женщина

|
Валентин Черников
304

Чемпионке мира по силовому троеборью до последнего отказывали в посадке на рейс из-за графы «пол» в паспорте.

Фото, видео: Instagram @turaevaanna_

Шестикратную чемпионку мира по силовому троеборью (пауэрлифтингу) Анну Тураеву дважды заставляли доказывать свой пол на глазах у толпы перед посадкой на рейс из Петербурга в ее родной Краснодар с пересадкой в Москве. Об этом известная спортсменка рассказала подписчикам в Instagram.

«На проходной̆ меня отказались пропускать, ссылаясь на то, что у меня в паспорте, в графе „пол“ написано „Ж“. Это было унизительно, при всей очереди меня отчитывали как малолетку с вопросами интимного характера. Интересуясь, в роли кого я по жизни и в постели. При этом я не позволила себе ни малейшей грубости, и старалась решить ситуацию. Вся очередь наблюдала за этой анархией, и я ощущала себя максимально беспомощной», — поделилась Тураева.

Instagram @turaevaanna_

По ее словам, она сделала «все от нее зависимое», чтобы сотрудники службы контроля убедились в ее словах и пропустили в самолет. Сначала это произошло в Северной столице, позже инцидент почти повторился в Москве, где пауэрлифтера уже «встретили с агрессией».

«Мне казалось, что я преступница или того хуже. Ни капли уважения, никакого чувства такта. Я трудилась всю свою молодость и получила первые места на чемпионатах мира не для того, чтобы в итоге со мной поступали вот так», — пожаловалась спортсменка.

В комментариях половина подписчиков Анны встала на сторону, а другая половина вошла в положение работников аэропортов. Пользователи отметили, что дама обладает нетипичной внешностью — широкие плечи, крепкие мускулы, бритая голова, отсутствие косметики, мужская одежда, брутальные татуировки. К этому добавляется ее низкий голос.

«Их можно понять, по фотографиям не определить, «М» или «Ж»;

«Вы сами себе сделали так, что не поймешь кто вы, а теперь другие виноваты»;

«Свинское отношение сотрудников, совершенно неприемлемое»;

«Даже если усомнились в принадлежности к определенному полу, можно было бы корректно вопрос задать тет-а-тет, а не в очереди», — отреагировали гости микроблога.

Как уточняет сайт KP.RU, в авиакомпании уже отреагировали на ситуацию и принесли Тураевой извинения за пережитые негативные эмоции.

«Такое обслуживание неприемлемо. Мы обязательно проверим действия сотрудников аэропорта, работавших на вашем рейсе, и разберемся в ситуации», — заверили представители перевозчика.

Ранее 5-tv.ru писал, что пауэрлифтер Денис Вовк протащил самолет весом 43 тонны в Пулково.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
78.78
-0.90 92.43
-0.59
Интеллект — это страшная сила: ТОП-5 самых умных женщин по знаку зодиака

Последние новости

15:00
В Кремле отказались комментировать избирательную кампанию в США
14:51
Есть ли связь между ЭКО и появлением онкозаболеваний?
14:43
Силовики нагрянули с обысками к участникам праворадикальной Uber alles — видео
14:35
Из-за кого Джордж Клуни расстался с женой и почему чуть не погиб?
14:27
Что подарили на день рождения Гарри и Лизе Галкиным звездные родители?
14:17
«Спартак» — «Зенит»: Чем завершится главный матч осени и где его смотреть?

Сейчас читают

Конкина попала в объектив камеры с бутылкой вина за 10 минут до похода в бассейн
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака
«Можно и в ложке воды захлебнуться»: нарколог об алкоголе и снотворном в крови Конкиной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок