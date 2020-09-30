Полицейские обвинили главреда Cosmopolitan в клевете

Правоохранители заинтересовались инцидентом с сыном главного редактора сайта Cosmopolitan Екатерины Великиной. Ранее она рассказала в Facebook, как сотрудники патрульно-постовой службы якобы отобрали деньги у ее 16-летнего отпрыска.

По словам женщины, подросток возвращался от репетитора, когда рядом остановилась машина ППС. Ребенок испугался и побежал. Вслед ему раздалась угроза: «Почки отобью, стрелять буду». После того, как мальчика обыскали и провели с ним разговор, полицейские предложили ему «уплатить какой-нибудь штраф». Денег при себе у сына Вликиной было восемь тысяч рублей. Назвав сумму несерьезной, сотрудники ППС все же ее конфисковали. Узнав об этом, мать ребенка приняла решение обратиться в полицию.

Как стало известно 5-tv.ru, в полиции уже начали проверку по факту инцидента. Были допрошены двое сотрудников ППС, их также проверят на детекторе лжи. Кроме того, сами правоохранители выдвинули встречное заявление к Великиной, в котором требуют привлечь женщину к ответственности за клевету. В местном ОМВД инициировали внутреннюю проверку. Случаем заинтересовались и в Следственном комитете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Петербурге поймали мужчину, напавшего с веревкой на студентку ради кошелька и смартфона.