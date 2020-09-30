Стала известна причина смерти автора мультфильма «Фунтик» Валерия Шульжика

Причиной смерти Валерия Шульжика стал инсульт. Литератор скончался на 82-м году жизни в реанимации одной из московских больниц. Как уточняется, в последние месяцы его состояние ухудшилось, так что он не вставал с кровати.

«Он болел, в последние три месяца перестал скрывать. Я приезжал к нему постоянно. Даже не понятно, что — рак, не рак…», — вспомнил друг Шульжика, детский писатель Валентин Постников.

По словам коллеги, у покойного осталась 91-летняя супруга.

Валерий Шульжик — писатель, сценарист, поэт. Родился в Хабаровске, но жил в Москве. Окончил Высшие литературные курсы, начал писать в 1959 году. Создал более 20 книг, 30 пьес и сотни любимых детских стихов, но именно авторство сказки «Поросенок Фунтик», а также создание популярного мультфильма «Приключения поросенка Фунтика» принесло ему всемирную славу.

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