По делу о торговле младенцами могут быть арестованы одинокие отцы

Следственный комитет РФ (СК) в рамках расследования дела о торговле младенцами планирует аресты мужчин, у которых появились дети от суррогатных матерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«В рамках расследования дело будет дополнено новыми эпизодами торговли детьми, следствие планирует ряд арестов новых фигурантов дела из числа одиноких мужчин, граждан РФ, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО», — сказал источник.

Как пояснил собеседник агентства, подозреваемые мужчины, в соответствии с законом, не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация». Новым фигурантам громкого дела может быть предъявлено обвинение в покупке детей.

Как стало известно 5-tv.ru, в настоящее время в деле фигурирует десять фамилий отцов.

Источник также назвал примерные сроки, в которые СК намеревается закончить расследование уголовного дела. По его словам, это должно произойти к концу года.

Громкое расследование началось с трагедии, когда в съемной квартире в Подмосковье нашли умершего младенца. Следователям удалось выяснить, что ребенка родила суррогатная мать. В этой же квартире были найдены другие новорожденные на продажу. В рамках дела позднее были обнаружены еще несколько таких же квартир с малышами. По версии следствия, малышей в разных клиниках столицы «заказывали» однополые пары и одинокие представителей ЛГБТ сообщества, в том числе из-за рубежа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по делу о торговле младенцами, рожденными от суррогатных матерей, в Москве были арестованы руководители частных клиник.