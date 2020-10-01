Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Вероники Солодовой

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У девочки врожденная патология — порок развития конечностей. Одна рука почти не двигается. На операцию по замене локтевого сустава требуется почти 2,5 миллиона рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 3242 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Линия Жизни» мы собираем деньги для Вероники Солодовой. У девочки врожденная патология — порок развития конечностей. Левая рука практически обездвижена. Требуется операция по установке протеза, который заменит локтевой сустав. Но стоимость лечения почти 2,5 миллиона рублей — сумма для маленькой семьи из Воронежа огромная.

Подарить Веронике шанс на полноценную здоровую жизнь можно только всем вместе. Ян Воскресенский встретился с девочкой.

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