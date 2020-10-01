Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Вероники Солодовой
У девочки врожденная патология — порок развития конечностей. Одна рука почти не двигается. На операцию по замене локтевого сустава требуется почти 2,5 миллиона рублей.
Фото, видео: 5-tv.ru
На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 3242 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.
Сегодня вместе с фондом «Линия Жизни» мы собираем деньги для Вероники Солодовой. У девочки врожденная патология — порок развития конечностей. Левая рука практически обездвижена. Требуется операция по установке протеза, который заменит локтевой сустав. Но стоимость лечения почти 2,5 миллиона рублей — сумма для маленькой семьи из Воронежа огромная.
Подарить Веронике шанс на полноценную здоровую жизнь можно только всем вместе. Ян Воскресенский встретился с девочкой.
- 25 сент
- Итоги акции «День добрых дел» для Никиты Полукарова
- 24 сент
- Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Никиты Полукарова
- 18 сент
- Итоги акции «День добрых дел» для для Ангелины Градовой на Пятом канале
- 17 сент
- Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Ангелины Градовой
- 12 сент
- Итоги акции «День добрых дел» для Марка Енковского на Пятом канале
- 11 сент
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Марка Енковского
- 4 сент
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Саши Григоревской
- 3 сент
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши Григоревской
- 28 авг
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Сережи Дигана
- 21 авг
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ромы Васильева
Читайте также
93%
-0.90 92.43
-0.59
Нашли ошибку?