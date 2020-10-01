Звезда фильмов «Олигарх» и «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» Мария Миронова впервые показала подписчикам лицо годовалого сына Федора. 47-летняя знаменитость на своей странице в Instagram выложила снимок малыша и трогательно поздравила его с днем рождения.

Мария Миронова отметила, что прошедший год для нее стал чрезмерно насыщенным и пролетел незаметно.

«Любовь моя, вот уже год, как ты пришел в этот мир! Он пролетел так быстро и так неимоверно насыщенно благодаря тебе… Я пытаюсь поймать момент… Бегу за ним… Он ускользает… Поймала… А он уже прошел…», — написала актриса.

Instagram @mariya_mironova_actress

Подписчики Марии Мироновой присоединились к поздравлениям. Пользователи пожелали мальчику и знаменитости здоровья. Также юзеры предположили, что быть мамой такого чуда, наверное, счастье.

«Ой, какой халеська! Будь счастлив!»

«Пупсярик милый!»

«Сладкий карапузик! Здоровья ему и вам, Мария!»

«Какая милая фотография! Всего самого лучшего вашему малышу и вашим близким! Какое счастье быть мамой такого чуда!»

«Время летит, детки растут!» — комментируют подписчики Марии Мироновой (сохранена орфография и пунктуация авторов — Прим.ред.).

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