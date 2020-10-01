Навальный дал первое интервью после выхода из комы

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Василий Заика
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Российский блогер побеседовал с журналистами германского издания Der Spiegel.

Навальный дал первое интервью после выхода из комы

Фото: Instagram @navalny

Тема:
Отравление Навального

Алексей Навальный дал первое интервью после выхода из комы. Российский блогер на протяжении порядка двух часов общался с журналистами германского издания Der Spiegel.

Судя по опубликованным на сайте журнала нескольким фрагментам интервью, Алексей Навальный вынашивает планы о возвращении в Россию.

«Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», — цитирует блогера РИА Новости.

Журналисты Der Spiegel подметили, что «берлинский пациент» выглядел возбужденным, позволял себе отпускать шутки и много смеялся. В отношении Алексея Навального усилены меры личной безопасности — его перемещения происходит под бдительным оком охраны. Вода для утоления жажды блогера в ходе беседы с журналистами была выбрана случайным образом из холодильника в редакции.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, 20 августа. Борт совершил посадку в Омске, где блогера срочно госпитализировали. Омские медики ядов и их следов в организме 44-летнего мужчины не обнаружили. По их версии, у Навального произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. 22 августа блогера вывезли в Германию по распоряжению его родственников, где положили в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти Германии заявили о том, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом. В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Между тем один из создателей «Новичка» Леонид Ринк заявил, что версии западных правоохранительных органов и соратников Алексея Навального, касающиеся отравления блогера боевым веществом откровенно глупые. Специалист подчеркнул, что в случае нанесения яда на бутылку с водой, которая была обнаружена в номере блогера в томской гостинице, эффект наступил бы буквально через несколько минут.

Германские власти пытаются максимально использовать в политических целях историю с якобы отравлением Навального.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в МИД РФ прокомментировали заявление министра иностранных дел Германии по Навальному.

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