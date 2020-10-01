Экс-адвоката Ефремова Пашаева облили фекалиями в центре Москвы

Эльман Пашаев, не так давно представлявший интересы актера Михаила Ефремова, заявил о нападении некого мужчины. Все произошло, по словам адвоката, около здания телеканала «360».

Агрессивный незнакомец подбежал к Пашаеву и облил его фекалиями. Адвокат намерен писать заявление в полицию.

«Сегодня в 10:45 на меня было совершено нападение за вчерашнее мое высказывание. Я сообщил, что буду разоблачать коррупционеров, заинтересованных лиц, кто заказывал дело Ефремова, а также мое дело», — сказал Пашаев.

Адвокату удалось поймать нападавшего. Мужчина упал и рассыпал на земле документы, Пашаев их забрал.

«Дам ему хороший совет — добровольно явись ко мне и скажи, кто заказчик. Мне не нужна ни полиция, ни кто-то еще», — добавил Пашаев.

Также адвокат уверен, что недоброжелатели «замучаются на него нападать». Он заявил, что завладел перепиской, в которой высокопоставленные чиновники обсуждают его.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пашаева лишили депутатского статуса в четвертый раз за нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката во время процесса по делу Ефремова.