Экс-адвоката Ефремова Пашаева облили фекалиями в центре Москвы
Эльман Пашаев заявил, что планирует обратиться в полицию в связи с неприятным инцидентом.
Фото: ТАСС / Новодережкин Антон
Эльман Пашаев, не так давно представлявший интересы актера Михаила Ефремова, заявил о нападении некого мужчины. Все произошло, по словам адвоката, около здания телеканала «360».
Агрессивный незнакомец подбежал к Пашаеву и облил его фекалиями. Адвокат намерен писать заявление в полицию.
«Сегодня в 10:45 на меня было совершено нападение за вчерашнее мое высказывание. Я сообщил, что буду разоблачать коррупционеров, заинтересованных лиц, кто заказывал дело Ефремова, а также мое дело», — сказал Пашаев.
Адвокату удалось поймать нападавшего. Мужчина упал и рассыпал на земле документы, Пашаев их забрал.
«Дам ему хороший совет — добровольно явись ко мне и скажи, кто заказчик. Мне не нужна ни полиция, ни кто-то еще», — добавил Пашаев.
Также адвокат уверен, что недоброжелатели «замучаются на него нападать». Он заявил, что завладел перепиской, в которой высокопоставленные чиновники обсуждают его.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пашаева лишили депутатского статуса в четвертый раз за нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката во время процесса по делу Ефремова.
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