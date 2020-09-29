Пашаев отреагировал на желание родственников погибшего в ДТП заняться их делом

Лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев может представлять интересы пострадавших в уголовных делах. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru.

По информации Telegram-каналов, родственники одного из пострадавших в резонансном ДТП под Калининградом планируют обратиться за помощью к известному юристу. По телефону Пашаев уточнил, что пока ему неизвестно о таких намерениях потерпевших. Тем не менее, он может откликнуться на их просьбу. Экс-адвокат объяснил, что по-прежнему ведет гражданские и арбитражные дела. Единственное, чего он лишился — права защищать обвиняемых. Чтобы восстановить статус, ему придется через год заново сдать экзамены на адвоката.

Меж тем Пашаев по-прежнему уверен, что лишение его статуса в результате дела о ДТП с Михаилом Ефремовым, было неоправданно.

«Конечно, это трагедия (ДТП под Калининградом — Прим.ред.). Но обратите внимание: шестеро погибших, 14 раненых, а где все телеканалы? Где это шоу? Знаете, почему их нет? Потому что там фамилия (водителя — Прим.ред.) не Ефремов. Я не отказался от защиты. Я не предавал, защищал в рамках закона. Народ прекрасно понимает, что адвокат срок не выносит. А сделали так, что во всем виноват Пашаев, что суд вынес приговор на восемь лет. Специально это сделали!» — заявил бывший адвокат.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Пресненский суд столицы признал, что актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. От полученных травм пострадавший водитель — курьер Сергей Захаров — скончался в больнице.

Судья приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Во время уголовного процесса над актером его защитник Эльман Пашаев стал известен на всю страну. После вынесения приговора интернет-пользователи иронично назвали его «адвокатом года». 18 сентября Совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил юриста адвокатского статуса.

Ранее 5-tv.ru писал, что водитель автобуса в Калининграде выжил после смертельного ДТП.