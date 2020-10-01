Экс-модель Victoria's Secret Алессандра Амбросио украсила обложку русского Elle

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Оксана Тарасова
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Поклонники красавицы пришли в восторг от того, что вместе с мамой позировал ее сын.

Экс-модель Victoria's Secret Алессандра Амбросио украсила обложку русского Elle

Фото: Instagram @alessandraambrosio

Супермодель Алессандра Амбросио вместе с сыном поучаствовала в фотосессии для обложки русской версии журнала Elle. На фото, которое она опубликовала на своей странице в Instagram, они с восьмилетним сыном одеты по-домашнему: Ноа — в серую пижаму, а его мама — в белый вязаный костюм с короткими шортами.

«Перемещаюсь в вибрации любви», — так подписала фото бывший «ангел» Victoria's Secret

 
 
 
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Shifting into the vibration of love. 〰️🤍〰️

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

В этой стильной фотосессии поучаствовала и 12-летняя дочь Алессандры Аня. На одном из снимков они исполняют балетные па у станка, а на другом позируют вместе с Ноа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о российской модели Алене Шишковой, которая призналась своим подписчикам, что прибегала к услугам пластического хирурга. А другая отечественная звезда Виктория Боня не может думать об одной лишь красоте, она всерьез взялась искоренить вышки 5G. По ее мнению, они нанесут вред здоровью живущих рядом людей.

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