Экс-модель Victoria's Secret Алессандра Амбросио украсила обложку русского Elle

Супермодель Алессандра Амбросио вместе с сыном поучаствовала в фотосессии для обложки русской версии журнала Elle. На фото, которое она опубликовала на своей странице в Instagram, они с восьмилетним сыном одеты по-домашнему: Ноа — в серую пижаму, а его мама — в белый вязаный костюм с короткими шортами.

«Перемещаюсь в вибрации любви», — так подписала фото бывший «ангел» Victoria's Secret

Посмотреть эту публикацию в Instagram Shifting into the vibration of love. 〰️🤍〰️ Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 28 Сен 2020 в 4:42 PDT

В этой стильной фотосессии поучаствовала и 12-летняя дочь Алессандры Аня. На одном из снимков они исполняют балетные па у станка, а на другом позируют вместе с Ноа.

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