Экс-модель Victoria's Secret Алессандра Амбросио украсила обложку русского Elle
Поклонники красавицы пришли в восторг от того, что вместе с мамой позировал ее сын.
Фото: Instagram @alessandraambrosio
Супермодель Алессандра Амбросио вместе с сыном поучаствовала в фотосессии для обложки русской версии журнала Elle. На фото, которое она опубликовала на своей странице в Instagram, они с восьмилетним сыном одеты по-домашнему: Ноа — в серую пижаму, а его мама — в белый вязаный костюм с короткими шортами.
«Перемещаюсь в вибрации любви», — так подписала фото бывший «ангел» Victoria's Secret
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В этой стильной фотосессии поучаствовала и 12-летняя дочь Алессандры Аня. На одном из снимков они исполняют балетные па у станка, а на другом позируют вместе с Ноа.
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