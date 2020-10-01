Алина Загитова пропустит серию Гран-при по фигурному катанию

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Светлана Александрова
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Фигуристка отсутствует в списке заявленных на соревнования спортсменов.

Алина Загитова пропустит серию Гран-при по фигурному катанию

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова не примет участие в серии Гран-при сезона-2020/21. Это следует из опубликованного пресс-службой Международного союза конькобежцев (ISU) списка участников соревнования.

Стало также известно, что на московский этап Гран-при, который будет проходить с 20 по 22 ноября, заявлены 20-летняя двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и 17-летняя чемпионка Европы Алена Косторная.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в 2019 году Загитова объявила, что собирается сделать перерыв в спортивной карьере. В августе стало известно, что 18-летняя спортсменка в предстоящем сезоне не будет участвовать на этапах Кубка России. Сама Алина на днях показала, как готовится выступить в новом для нее амплуа ведущей телешоу «Ледниковый период».

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