Алина Загитова пропустит серию Гран-при по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова не примет участие в серии Гран-при сезона-2020/21. Это следует из опубликованного пресс-службой Международного союза конькобежцев (ISU) списка участников соревнования.

Стало также известно, что на московский этап Гран-при, который будет проходить с 20 по 22 ноября, заявлены 20-летняя двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и 17-летняя чемпионка Европы Алена Косторная.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в 2019 году Загитова объявила, что собирается сделать перерыв в спортивной карьере. В августе стало известно, что 18-летняя спортсменка в предстоящем сезоне не будет участвовать на этапах Кубка России. Сама Алина на днях показала, как готовится выступить в новом для нее амплуа ведущей телешоу «Ледниковый период».