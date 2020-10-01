В сети появилось видео якобы покушения на Михаила Саакашвили

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Светлана Александрова
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Утверждается, что политику угрожали заточкой в одном из киевских ресторанов.

Фото, видео: ТАСС / Maciej Luczniewski; Telegram @stranaua

Глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили подвергся нападению неизвестного с заточкой в руках, утверждает украинское издание «Страна.ua». В своем Telegram-канале издание опубликовало видео инцидента, который якобы произошел 30 сентября в одном из киевских ресторанов.

«Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках, близко подошел к Саакашвили и начал угрожать. Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию», — сообщает портал со ссылкой на источник в полиции.

По информации собеседника, задержать мужчину не удалось, к моменту прибытия полиции он уже скрылся. Мотивы нападавшего  так и остались неизвестными. 

На видеозаписи, которая опубликована без звука, разглядеть, кто пытался напасть на Саакашвили, и было ли при нем оружие, не представляется возможным. Видно лишь, что к сидящему за столиком политику решительным шагом подходит мужчина, после чего несколько человек (похоже, что из сопровождения Саакашвили) выстраиваются в ряд, блокируя незнакомцу доступ. Тот отходит в сторону и спустя некоторое время покидает зал, сказав что-то на прощание Михаилу Саакашвили.

Между тем сайт KP.UA попытался выяснить подробности происшествия у персонала ресторана. Как оказалось, официантка вообще ничего не слышала об инциденте. Другие сотрудники заведения рассказали, что угрожавший Саакашвили мужчина является завсегдатаем ресторана и становится участником скандалов не впервые. На этот раз, говорят, сначала он затеял ссору с водителем политика на улице, а уже потом пришел предъявлять претензии в помещение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Михаил Саакашвили не стерпел критики в свой адрес и послал украинцев к черту.

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