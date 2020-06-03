«Спаситель» Украины Михаил Саакашвили послал народ «к чертовой матери» — видео
Государственный деятель не сдержался, услышав критику в свой адрес.
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Прошло всего несколько недель с момента назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность главы Исполкома Украины, однако он уже вовсю решает наболевшие вопросы. По крайней мере, в беседе с местными бизнесменами 3 июня он был достаточно красноречив и категоричен.
Во время очередной онлайн-конференции Саакашвили не устроил вопрос, адресованный ему одним из собеседников, в результате чего на последнего обрушился шквал негатива.
«Вопрос: „А когда будут конкретные дела?“. Николай, а когда у вас будут конкретные дела?! Вы думаете: „Ой, Саакашвили пришел, ой, будут дела конкретные!“? Да пошли все к черту, кто так думает!», — не сдержался глава Исполкома.
Однако тут же добавил, что результат, по его мнению, будет только тогда, когда народ и власть будут действовать вместе, добиваясь одних и тех же целей. Поэтому вместо того, чтобы критиковать правительство Украины, посоветовал собеседнику «начать шевелиться самому», а не ждать чудесного исполнения всех желаний.
«К чертовой матери! Сколько можно [говорить]: „Мы так надеялись, а он разочаровал“? А может, вы сами пошевелитесь?», — подытожил Саакашвили и улыбнулся.
Михаил Саакашвили был назначен на должность руководителя Исполнительного комитета реформ на Украине указом президента страны Владимира Зеленского от 7 мая 2020 года. По словам лидера государства, именно этот политик сможет «вытащить» страну из затяжного кризиса.
Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем на Украине снова всплыл «пророк» и «спаситель» Михаил Саакашвили.
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