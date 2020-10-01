Поклонники заметили удивительное сходство юного Винокура и Баскова — фото

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Светлана Александрова
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Юморист поделился архивным снимком, на котором он запечатлен с очень серьезным лицом.

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Гунеев; Instagram @vladimir_vinokur

Владимир Винокур признался, что его очень смешат собственные старые фотографии, на которых он запечатлен с серьезным видом. Один из таких снимков 72-летний народный артист РСФСР выложил на своей странице в Instagram. С него на публику смотрит совсем молодой Винокур.

«Когда вижу себя на старых фото таким серьезным, смеюсь очень! Так и хочется сказать: „Володька, улыыыбнииись!“ Ха-Ха! Улыбайтесь, Друзья! Вместе мы победим все невзгоды!» — подписал фото юморист.

Instagram @vladimir_vinokur

Поклонники артиста активно комментируют снимок, подмечая различные детали. Некоторые подписчики усмотрели в молоденьком Владимире Винокуре сходство с известным КВНщиком и актером Сергеем Светлаковым, но больше всего сравнений было с певцом Николаем Басковым.

«Владимир, ваши глаза вас выдают, даже, если вы серьезный, именно они всегда улыбаются».

«Так и кажется, что сейчас рассмеетесь».

«Красавец! Улыбаться не разрешали на официальные фото. Но глаза! Правая бровь! Чудо!»

«А красивый какой…», — пишут пользователи в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четырехлетний внук Винокура Федя спародировал знаменитого дедушку, показав как юморист должен будет выступать на его пятом дне рождения.

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