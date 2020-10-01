ЕС включил в список санкций строителей Крымского моста и железнодорожников

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Светлана Александрова
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Ограничения наложены на четыре российские компании и двоих граждан РФ.

ЕС включил в список санкций строителей Крымского моста и железнодорожников

Фото: ТАСС / Леваненков Сергей

Тема:
Украинский кризис

Совет Европейского союза внес в список санкций четыре российские компании и двоих граждан РФ, имеющих отношение к строительству и эксплуатации Крымского моста. Об этом говорится в Официальном журнале постановлений Совета ЕС.

В черный список они попали с формулировкой «за содействие нелегальной аннексии Крымского полуострова».

Всем попавшим под санкции запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в европейских банках подлежат заморозке. Кроме того, европейскому бизнесу запрещено вести дела с фигурантами санкционного списка.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва расширит ответный санкционный список на въезд в Россию представителей Евросоюза.

Тема:
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