Открытие Московского международного кинофестиваля состоялось в Москве. По ковровой дорожке, в числе других знаменитостей, продефилировала и звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова. Отвечая на вопросы журналистов, артистка призналась, что за время самоизоляции соскучилась по работе. Сейчас, когда съемки возобновились, ей неплохо удается совмещать роли матери и актрисы, отметила сама Елена.

В декабре 2017 года стало известно, что знаменитость стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, имя которой Захарова предпочитает скрывать, как и информацию об отце ребенка. Кажется, громкое событие в мире кино благоприятно повлияло на Елену, и она решилась рассказать, как она растит маленькую дочь. Артистка подметила, что ей в равной степени хочется уделять время и карьере, и семье.

— Как вы совмещаете работу и заботу о дочери?

— Бывает получается, бывает и похуже.

— Волнуют ли вас мысли по типу «я плохая мать», «я мало времени уделяю ребенку»?

— Бывают такие мысли, но сейчас я не могу такого сказать, потому что я много времени уделяла малышке благодаря самоизоляции.

— Как вы ее воспитываете?

— В любви и ласке, иногда бываю строгой, редко, к сожалению.

— Планируете записать девочку в какую-либо секцию?

— Хочу отдать ее на танцы, но пока такая ситуация, я боюсь. Подождем, она еще маленькая.

Актриса была замужем лишь раз. В союзе с бизнесменом Сергеем Мамотовым Елена родила дочь Анну-Марию в 2011 году. Спустя всего восемь месяцев после появления на свет девочка скончалась в реанимации от острой вирусной инфекции. Эта страшная трагедия разрушила брак супругов и нанесло актрисе большую душевную рану.

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