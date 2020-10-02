Итоги акции «День добрых дел» для Вероники Солодовой

Сегодня мы подводим итоги акции «День добрый дел».

Накануне героем нашего сюжета стала Вероника из Воронежа. У нее врожденная патология левой руки. Необходима замена локтевого сустава на протез.

Стоит он почти 2,5 миллиона рублей.

На помощь пришли вы, зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд «Линия жизни» 3 миллиона 477 тысяч 426 рублей.

Спасибо вам!