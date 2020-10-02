Распознающие COVID-19 собаки могут появиться в России

Число новых заболевших неуклонно растет. В России за сутки выявили 9412 случаев заражения. Это наибольший прирост с 1 июня. В столице подтверждено более двух с половиной тысяч диагнозов. При этом сделано рекордное количество тестов — 81 тысяча.

Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленную работу 50% сотрудников. Накануне Сергей Собянин заявил, что столица находится «на грани». Ухудшились показатели и в регионах.

В Петербурге число заражений COVID-19 за сутки впервые с июля превысило 300 человек. На этом фоне абсолютно оправдано усиление масочного режима. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«80-85% наших граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не соблюдали никакие меры безопасности. У нас с вами, по большому счету, нет выбора — либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и, тем самым, снижаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», — сказала Голикова.

Это заявление Татьяна Голикова сделала во время посещения Центра подготовки служебных собак в Москве. Там стартовала экспериментальная программа — кинологи учат своих питомцев выявлять больных COVID-19 в аэропортах и на вокзалах.