Боец MMA Артем «Легенда» Лобов честно рассказал об отношениях с Зарой

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Анастасия Шадская
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Последние дни ходили слухи, что спортсмен и певица встречаются.

Фото, видео: Instagram @rushammer, @zara_music

Боец UFC Артем Лобов рассказал, какие отношения связывают его с певицей Зарой. Он признался, что снимался в роли ее возлюбленного в новом клипе исполнительницы «Нравится». Он остался в восторге от их совместной работы, пишет Starhit.ru.

Недавно в своем блоге в Instagram друг Конора Макгрегора выложил романтичное фото с Зарой и пообещал выиграть ради нее. Это сразу породило волну слухов об их отношениях. 

«Мы достаточно давно знаем друг друга. Зара невероятно светлый человек и очень красивая девушка, — не стал лукавить Лобов. — Когда она предложила сняться в ее клипе, согласился не раздумывая. Даже в Америку прилетел».

Такое решение боец принял из-за сюжета клипа. Любимая женщина во всем поддерживает спортсмена на его пути к победе — это очень импонирует Лобову. Он переехал с родителями в Ирландию из России в 14 лет, тренироваться начал поздно, но упорство принесло ему плоды — он стал побеждать.

Instagram @rushammer

«Русский молот» или «Легенда», как зовут его фанаты, не стал отрицать возможности изменения статуса их отношений с Зарой. Спортсмен намекнул, что они «тепло» общаются, хотя находятся вдали друг от друга.

«Ведь настоящие чувства огромная редкость в наше время и о них точно не стоит кричать, — загадочно закончил он разговор. — Как и что будет дальше, время покажет. Я знаю точно, случайности не случайны».

Премьеру клипа Зары встретили с восторгом в первую очередь именно фанаты Лобова. Они заполонили комментарии на YouTube.

«Сколько здесь человек исключительно из-за Легенды?»;

«И клип, и Легенда легендарный»;

«Легенда теперь не только боев, но и клипов. Везде хорош», — написали они.

Там же появились и фанаты этой пары. Они надеются, что 34-летний спортсмен будет встречаться с 37-летней исполнительницей.

«Легенда и Зара! Отличный тандем!»;

«Девушка теперь у тебя лучшая! Шутка»;

«Очень личный клип, вроде все прозрачно, но так по-женски чувственно и местами даже эротично…», — отметились они.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Зара едва не пострадала во время жесткой посадки самолета в Томске.

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