Осенью представительницы прекрасной половины человечества с радостью обновляют свой образ. Но, облачаясь в уютные пальто и шарфы, не стоит забывать о деталях, которые делают стильным любой наряд. Да, мода в мире маникюра тоже существует, и знающие девушки внимательно за ней следят. Итак, рассказываем, чем удивит нас осенний маникюрный сезон 2020.

Instagram @nail_sunny

Совладелица сети ногтевых студий Элеонора Мовсисян обозначила первый и главный тренд золотой поры — матовое покрытие.

«В этом году актуальны будут все матовые покрытия, любой тренд — матовый. Если вы хотите сделать трендовые модные ногти, вы должны сделать матовое покрытие», — настаивает она.

Особый хит — принт, имитирующий пятна на корове. Он невероятно популярен на Западе, но уже хорошо знаком и российским красавицам.

Instagram @nail_sunny

Безусловно, актуальны все природные оттенки осени: бордо, хаки, баклажан, рябиновый красный, коричневый, серый, мокрый асфальт. Френч с белой или молочной ногтевой пластиной и цветным свободным краем — в самую цель! Причем не запрещено покрывать ногти разным цветом.

Instagram @nail_sunny

Вернулись в моду золотые напыления, дизайн из фольги, имитация драгоценных металлов. Есть где разгуляться — если в прошлом году в тренде были спокойные однотонные дизайны, то сегодня ногтевой арт приветствуется. Но все, ВСЕ, конечно, в матовом исполнении и на невероятно длинных ногтях любой формы.

Instagram @nail_sunny

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