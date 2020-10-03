Актер и певец Александр Ревва, известной широким массам под псевдонимом Артур Пирожков, в своем аккаунте в Instagram опубликовал архивный снимок, датированный 1974 годом. По словам 46-летнего шоумена, на фото с эффектом сепия красуется его отец в стильном костюме и модной для тех лет шевелюрой.

«Мне всегда говорили, что я похож на маму… Нашел отцовскую фотографию. Что-то похожее есть?» — задался вопросом Александр Ревва.

Instagram @arthurpirozhkov

Многочисленные подписчики знаменитости по характерным чертам лица тут же догадались, что на снимке изображен сам автор публикации. Некоторые юзеры предположили — ретро-образ был создан для съемок клипа или фильма. Были и те, кто воспринял «развод» Александра Реввы всерьез.

«Вообще не изменился»

«Вы все такие одинаковые… Что отец, что мать»

«Зачем слова — уже смешно!»

«Не, это твоя бабушка, у которой легкое поведение»

«Какой колоритный! Весь в сына!» — пишут пользователи.

Отец Реввы ушел из семьи вскоре после рождения двойняшек — Саши и Наташи. Малышам тогда было всего четыре месяца. По какой причине шоумен решил пошутить на тему отца, которого его мать считает предателем, бросившим жену с двумя детьми в тяжелое время — не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ревва с усами стал копией Меркьюри.