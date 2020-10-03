«Я не выдержала»: фигуристка Паненкова рассказала, как Тутберидзе доводила ее до слез

Фигуристка Дарья Паненкова 2 октября официально сообщила поклонникам о завершении профессиональной карьеры. В своем Instagram девушка разместила пост, где поблагодарила тренеров за силы, вложенные в ее развитие.

«Моя карьера в фигурном катании подошла к концу, я долго думала над этим решением и поняла, что хочу развиваться дальше в качестве тренера», — сообщила спортсменка.

Позднее в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресс» Паненкова призналась, что решила уйти из большого спорта отчасти из-за накопившейся усталости и сильного морального давления. В частности, фигуристка припомнила, как во время тренировок нередко становилась жертвой издевок со стороны тренера — Этери Тутберидзе.

По словам 17-летней Дарьи, во время отработки программы она выкладывалась по полной. Конечно, не все всегда получалось. Но вместо того, чтобы разобрать промах «по существу», наставница порой отпускала шутки, после которых девушка еще долго плакала на плечах у родителей.

«И как-то после какой-то острой шутки я не выдержала и заплакала. Меня Даниил Глейхенгауз даже успокаивал — мол, ладно тебе, Этери Георгиевна просто хочет, чтобы ты была лучше», — делилась Дарья.

Instagram @dashulya_panenkova

Впрочем, Паненкова не первая и не последняя фигуристка, ушедшая от Тутберидзе. Так, недавно от сотрудничества с выдающимся тренером отказалась двукратная чемпионка мира среди юниоров в одиночном катании Александра Трусова. Как сообщает ФАН, спортсменка почувствовала себя «ненужной» в группе Этери Георгиевны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе не поделили знаменитых спортсменов и как фигурное катание превратилось в мир интриг и скандалов.