Глава Нагорного Карабаха прибыл на линию фронта

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Александр Просяник
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Вместе с ним на передовую приехали главы служб национальной безопасности Армении и НКР.

Глава Нагорного Карабаха прибыл на линию фронта

Фото: РИА Новости / Асатур Есаянц

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян приехал на линию фронта. Как пишут «Известия», прибыл он туда в сопровождении глав служб национальной безопасности Армении и Арцаха.

Глава НКР призвал присоединиться всех к битве за Карабах, поскольку «час настал».

«Воодушевлен смелостью и профессионализмом наших военнослужащих, преданностью добровольцев», — заявил Арутюнян.

Желание приехать на фронт президент озвучил еще утром. По его мнению, вместе со спецназом он на передовой будет полезнее, чем в тылу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Нагорный Карабах приехала российская певица Юлия Чичерина, чтобы дать концерт, но попала под обстрел.

Конфликт в непризнанной республике начался с февраля 1988 года, когда власти Арцаха объявили о выходе из состава Азербайджанской ССР. Вооруженные противостояния в 1992–1994 годах закончились потерей для Баку не только контроля над Нагорным Карабахом, но и семью прилегающими районами.

Мировое сообщество, в том числе Россия, активно призывают лидеров Армении и Азербайджана прекратить боевые действия на территории непризнанной НКР и перейти к адекватному диалогу.

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