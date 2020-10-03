Видео последствий авиаудара по столице Нагорного Карабаха

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Светлана Александрова
Эксклюзив 78

Как передает корреспондент МИЦ «Известия», в домах вылетели стекла, выломаны рамы, повреждены припаркованные рядом автомобили.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Вылетевшие стекла, поломанные рамы и разбитые машины — жители Степанакерта демонстрируют последствия очередного удара по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Как передает корреспондент МИЦ «Известия», повреждены не только жилые дома, но и припаркованные рядом автомобили. Один из местных жителей показал съемочной группе пострадавший при обстреле раритетный «Москвич».

«Моя машина, 76-го года это „Москвич“, мощный он», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара в Степанакерте была повреждена электростанция, город погрузился в темноту. Кроме того, после взрывов вспыхнул и сгорел дотла строительный склад. От бомбежки жители прячутся в бомбоубежищах и обычных подвалах.

 

Как уже рассказывал 5-tv.ru, ситуация в Нагорном Карабахе в очередной раз обострилась 27 сентября и перешла в стадию масштабных боевых действий. Сам же конфликт имеет более чем 30-летнюю историю. Противостояние началось в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во результате вооруженного конфликта в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль не только над Нагорным Карабахом, но и над семью прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года, но прийти к консенсусу до сих пор так и не удалось. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики. Сама НКР стороной переговоров не является.

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