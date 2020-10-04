Брюнет со щетиной: Волочкова показала своего возлюбленного — фото

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Алина Потёмкина
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Личность мужчины, ставшего ее спутником, балерина тщательно скрывает.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова продолжает интриговать поклонников, подогревая интерес к своей личной жизни. Известно, что у балерины есть возлюбленный, личность которого она тщательно скрывает. Тем не менее, периодически танцовщица якобы случайно «светит» в сети детали, выдающие присутствие мужчины в ее жизни. На этот раз она не стала кокетничать и выложила кадр с бойфрендом. Правда, лицо воздыхателя в фотошопе она прикрыла сердечком. По снимку можно только понять, что молодой человек, скорее всего брюнет, это видно по цвету щетины на лице.

«Как здорово проводить вечер в кругу любимого человека и наших друзей! Это большое счастье — жить свободно, независимо и на позитиве!» — прокомментировала снимок балерина.

Instagram @volochkova_art

Это далеко не первый раз, когда танцовщица грозится открыть свою тайну общественности. Так, в октябре 2020 года она собиралась выходить замуж за любимого, о чем заявляла во всеуслышание. Ни жениха, ни торжества пока никто не увидел.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Волочкова предстала в компании незнакомых мужчин в бане. Судя по тому, что балерина поспешно удалила ролик из сторис, на нем мог быть запечатлен ее любимый человек.

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