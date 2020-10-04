Азербайджанские военные водрузили свой флаг в занятом селе в Карабахе

В сети появились кадры, на которых военнослужащий армии Азербайджана устанавливает флаг своей страны на флагштоке в одном из сел Карабаха.

Предположительно, ролик снят в селе Мадагиз, об освобождении которого ранее сообщал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам азербайджанского лидера, теперь, когда поселение вернулось под начало Азербайджана, ему будет возвращено историческое название Суговушан.

Накануне Баку заявил об освобождении семи сел в Карабахе.

С начала эскалации конфликта на линии соприкосновения непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) 3 октября стал одним из самых напряженных дней. Из-за непрекращающейся бомбардировки столица НКР — Степанакерт, была полностью обесточена. Жители укрывались от снарядов в бомбоубежищах или обычны подвалах.

Конфликт в Нагорном Карабахе с разной степенью интенсивности продолжается с 1988 года. Тогда, НКР объявила о своем намерении выйти из состава Азербайджанской ССР. В 1992–1994 годах, в ходе вооруженного противостояния, Баку потеряло контроль не только над Нагорным Карабахом, но и семью прилегающими к нему районами.

В 1992-м в рамках Минской группы ОБСЕ проводятся переговоры по мирному урегулированию конфликту. Армения защищает интересы непризнанной республики, а Азербайджан требует сохранения территориальной целостности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ереван допустил возможность обсуждение вопроса о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах. Заявление премьер-министра Армении об обсуждении вопроса введения миротворческих сил РФ в НКР на заседании Минской группы ОБСЕ прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.