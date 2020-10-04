«Зайка моя»: Нетребко подурачилась с Киркоровым после выписки из больницы

Оперная дива Анна Нетребко, переболевшая коронавирусом, впервые вышла в свет после выписки из больницы. Компанию в прогулке по столице ей составил Филипп Киркоров. Вместе они не только насладились прекрасной погодой, которая установилась в Москве, но и немного подурачились. Певица примерила тканевую маску зайца с огромными ушами.

«Москва дарит теплые дни и прекрасные встречи! Как же мы давно не виделись! … как и не было карантина! Привет! И Спасибо за чудный день!» — написала Нетребко.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Образ певицы сразу навел поклонников на ассоциации с творчеством короля поп-музыки.

«Сразу песня вспомнилась — „Зайка моя“!»

«С охраной, да с какой!»

«Замечательно все! А эти ушки вообще очаровательны!» — восхищались фанаты.

Некоторые подписчики выражали беспокойство, что артистка так скоро решилась на прогулку после серьезной болезни. Многие сетовали, что она гуляет по Москве в октябре в летних босоножках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как протекал COVID-19 у Анны Нетребко.