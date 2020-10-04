В Баку сообщили, что лидер Нагорного Карабаха тяжело ранен
О ранении Араика Арутюняна заявил помощник президента Азербайджана.
Фото: РИА Новости / Асатур Есаянц
Помощник президента Азербайджана заявил о тяжелом ранении лидера непризнанного Нагорного Карабаха Араика Арутюняна.
Он написал в социальных сетях, что ночью вернулся с передовой и заявил, что «победа неизбежна».
Пресс-секретарь президента непризнанной НКР опроверг информацию о ранении Арутюняна, пишет РИА Новости.
Степанакерт 4 октября подвергся ракетному обстрелу со стороны Азербайджана. Корреспондент МИЦ «Известия» с места событий сообщал, что упало сразу несколько снарядов. Несколькими часами ранее власти Карабаха заявили, что при нанесении ответного удара на обстрелы ракетами, в азербайджанском Гяндже ими был уничтожен военный аэродром. Сторона противника же эту информацию опровергла.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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