Певица Алсу, как и любая современная девушка, обожает участвовать в необычных фотосессиях. Эффект от очередной, как и следовало того ожидать, оказался впечатляющим. Instagram звезды буквально разорвало от буйства комплиментов.

На кадрах, опубликованных в соцсети, Алсу позирует в двух совершенно разных образах. Один — более сдержанный: на певице джинсы и кокетливый белоснежный топ в виде корсета (безусловно, подчеркивающий все ее достоинства!). Второй — сама сексуальность: в модные брюки из джинсы с завышенной талией артистка заправила кипенно-белую рубашку, при этом застегнула ее всего на одну пуговицу. Таким образом, что ее линия декольте обнажена по максимуму.

«Вчера наконец-то сделали новую фотосессию для предстоящего альбома, синглов и прочего. Как вам такая я?» — поинтересовалась у фолловеров звезда.

Instagram @alsou_a

Большинство поклонников звезды, как один, твердили, что преображенная она стала удивительно похожа на скончавшуюся певицу Жанну Фриске.

«На Жанну очень похожа здесь!»

«Ну, какая же красавица! Можно только любоваться!»

«Удивительное совпадение! Просто копия Фриске, согласна с предыдущими ораторами!» — писали взбудораженные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему дети Алсу совершенно не похожи друг на друга.