«Мужчина без капризов»: жена Петросяна объяснила, почему назвала сына Ваганом

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Татьяна Меркер
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К полугодовалому сыну известного юмориста и его помощницы Брухуновой приковано пристальное внимание фанатов.

Фото, видео: Instagram @bruhunova

Отношения Евгения Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой долгое время были окутаны тайной, как и появление на свет наследника известного юмориста. В день своего 75-летия Петросян наконец признался, что малыша ему родила жена. Брухунова в свою очередь раскрыла подробности своего материнства.

За микроблогом девушки в Instagram активно следят фолловеры и заваливают ее кучей вопросов, на некоторые из которых Татьяна в последнее время охотно отвечает. Под последними кадрами с прогулки с сыном по осеннему лесу Брухунова объяснила, почему мальчику дали такое необычное имя.

«Ваган. В переводе на русский язык с армянского оно переводится как „щит“ (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов», — подписала снимки с коляской жена Петросяна.

Instagram @bruhunova

Большинство подписчиков наконец сменили гнев к Татьяне на милость. В комментариях они принялись хвалить молодую маму и желать маленькому Вагану здоровья и удачи. Другие же не смогли не обсудить личность Брухуновой. Судачили о разводе Петросяна со Степаненко и дележке имущества, словом, копались в грязном белье, совершенно забыв о том, ради чего счастливая мама писала этот пост.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Евгений Петросян много месяцев скрывал рождение сына.

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