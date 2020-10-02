«Малыш им тяжело достался»: Людмила Поргина о том, почему Петросян полгода прятал сына

Отношения Евгения Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой долгое время были окутаны тайной. Даже после официального развода с Еленой Степаненко, с которой артист прожил более 30 лет. Чуть меньше года назад пошел слух, что Петросян и Брухунова тайно поженились, а потом стали появляться сообщения, что у пары появился сын, которого якобы родила суррогатная мать. И только в день своего 75-летия юморист решился расставить точки над i — он опубликовал фото маленького Вагана, которому к тому времени уже исполнилось шесть месяцев, сообщив, что малыша ему родила жена.

Вслед за откровением Петросяна делиться подробностями материнства начала и Брухунова. Однако причина столь длительной паузы между радостным событием и официальным сообщением о нем так и осталась загадкой. Теперь свои версии по этому поводу высказывают близкие и знакомые Евгения Петросяна.

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина уверена, что пара скрывала появление наследника потому, что ребенок достался им слишком непросто.

«Евгений Ваганович и Татьяна не хотели разглашать появление малыша, потому что он тяжело им достался, не сразу все получилось. Вспомните певицу Селин Дион, которая четыре года даже с помощью суррогатной матери не могла осуществить свою мечту. Это все-таки непростой процесс, не сразу все получается. Рада, что появилась новая жизнь, которая сделала семью Петросяна еще счастливее», — рассказала Поргина в интервью KP.RU.

Она призналась, что сама теперь жалеет, что в свое время не решилась родить второго ребенка Караченцову, но объясняет это тяжелыми временами.

«Когда мы еще могли это сделать, были 90-е годы, тогда даже народные артисты сидели дома с пустыми холодильниками… А сейчас время другое. Наш сын спокойно родил троих детей. И у Евгения Вагановича все хорошо с финансами, может себе позволить позднее отцовство», — заключила актриса.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, сатирик Леонид Натапов высказал предположение, что малыша Петросян и Брухунова скрывали от именно от Елены Степаненко — чтобы вывшая супруга по-женски не позавидовала Татьяне. Поэтому первые месяцы жизни младенец находился на родине Брухуновой в Туле, под присмотром ее мамы.