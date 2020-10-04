Помощник Алиева сообщил о ракетном обстреле азербайджанского города Мингечевир

|
Валентин Черников
172

Власти Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергли заявления Азербайджана.

Фото, видео: РИА Новости / Ибрагим Гашимов, T.me @Инфотека24

Азербайджанский город Мингечевир подвергся обстрелу вооруженными силами противника, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Вину за случившееся он возложил на Армению и указал, что в этом населенном пункте находится важный промышленные объекты — водный резервуар и ГЭС.

«Продолжается государственный террор Армении против мирного населения Азербайджана. Несколько минут назад ВС Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Азербайджана Мингечевиру. В Мингечевире расположены водный резервуар и главная гидроэлектростанция», — написал Гаджиев в Twitter.

Заявления Баку опровергли в Ереване.

«Минобороны Армении официально информирует, что заявления руководства Азербайджана об атаке Мингечаура (он же Мингечевир — Прим.ред.) из территории Армении — очередная дезинформация. Армения не вела огонь по Азербайджану», — сообщила в Facebook пресс-секретарь военного ведомства республики Шушан Степанян.

Не подтвердили факт ракетной бомбардировки и в Степанакерте. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян заявил госинформагентству «Арменпресс», что армия обороны Нагорного Карабаха «не видит необходимости или повода для нанесения удара по Мигечевирскому водохранилищу».

Конфликт в Нагорном Карабахе вновь обострился утром 27 сентября. Противоборствующие стороны начали обвинять друг друга в провокациях. При этом мировое сообщество призывает Баку и Ереван сесть за стол переговоров.

Весь конфликт в этих краях начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Вооруженное противостояние в 1992–1994 годах привело к тому, что Баку потерял контроль не только над НКР, но и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта. При этом Азербайджан настаивает на своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы Карабаха, поскольку республика не является участником переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Армения сообщила о задержании подозреваемых в шпионаже иностранцев.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
78.09
0.81 91.58
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:25
День Ионы: что можно и что нельзя делать 5 октября
0:17
«Будь ты проклята!» — Молодой любовнице Тарзана угрожают расправой в соцсетях
23:59
Мужчина набросился на кашляющую женщину без маски в московском метро
23:43
Кто желал преждевременной смерти дочери Конкина — мнение рунолога
23:28
Игорь Николаев поправился на самоизоляции — фото
23:12
Помощник Алиева сообщил о ракетном обстреле азербайджанского города Мингечевир

Сейчас читают

«Маньяк!» — Дочь Конкина жаловалась подруге не проблемы с психикой у ее парня
Разлучница: ТОП-4 знаков зодиака женщин, разбивающих чужие браки
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок