Помощник Алиева сообщил о ракетном обстреле азербайджанского города Мингечевир

Азербайджанский город Мингечевир подвергся обстрелу вооруженными силами противника, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Вину за случившееся он возложил на Армению и указал, что в этом населенном пункте находится важный промышленные объекты — водный резервуар и ГЭС.

«Продолжается государственный террор Армении против мирного населения Азербайджана. Несколько минут назад ВС Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Азербайджана Мингечевиру. В Мингечевире расположены водный резервуар и главная гидроэлектростанция», — написал Гаджиев в Twitter.

Missile attacks by Armenia against Azerbaijani civilians and civil infrastructure:

1. Ganja: 4+Smerch missiles with cluster ammunition. 2nd biggest city.

2. Khizi& Absheron region: Two 300 km mid range missile.

3. Mingachevir: 2 missiles. Water reservoir and Electricity plant pic.twitter.com/m4vFz5zrKw — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020

Заявления Баку опровергли в Ереване.

«Минобороны Армении официально информирует, что заявления руководства Азербайджана об атаке Мингечаура (он же Мингечевир — Прим.ред.) из территории Армении — очередная дезинформация. Армения не вела огонь по Азербайджану», — сообщила в Facebook пресс-секретарь военного ведомства республики Шушан Степанян.

Не подтвердили факт ракетной бомбардировки и в Степанакерте. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян заявил госинформагентству «Арменпресс», что армия обороны Нагорного Карабаха «не видит необходимости или повода для нанесения удара по Мигечевирскому водохранилищу».

Конфликт в Нагорном Карабахе вновь обострился утром 27 сентября. Противоборствующие стороны начали обвинять друг друга в провокациях. При этом мировое сообщество призывает Баку и Ереван сесть за стол переговоров.

Весь конфликт в этих краях начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Вооруженное противостояние в 1992–1994 годах привело к тому, что Баку потерял контроль не только над НКР, но и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта. При этом Азербайджан настаивает на своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы Карабаха, поскольку республика не является участником переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Армения сообщила о задержании подозреваемых в шпионаже иностранцев.