Армения сообщила о задержании подозреваемых в шпионаже иностранцев

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Светлана Александрова
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По данным службы нацбезопасности страны, подозреваемые собирали сведения о военных. В настоящий момент им предъявлены обвинения.

Армения сообщила о задержании подозреваемых в шпионаже иностранцев

Фото: TASS / DPA

Армения заявила о задержании по подозрению в шпионаже нескольких иностранных граждан. Как сообщает армянский новостной портал Aysor.am, по данным Службы национальной безопасности страны, иностранцы подозреваются в сборе информации о вооруженных силах Армении, военной технике, перемещениях вооружения, местах дислокации частей, а также о мобилизуемых гражданах.

Из какой страны приехали задержанные и сколько их — не уточняется. Известно лишь, что им уже предъявлены соответствующие обвинения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в воскресенье приходили сообщения об ударах по столице Нагорного Карабаха Степанакерту, а также обстреле второго по величине города Азербайджана Гянджа.

Накануне резидент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов прекратить огонь лишь в том случае, если Армения предложит четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха. Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян называл свои условия прекращения боев в Карабахе. Для этого, по его словам, необходим уход Турции с Южного Кавказа.

Конфликт в Нагорном Карабахе вновь обострился утром 27 сентября. Противоборствующие стороны начали обвинять друг друга в провокациях. При этом мировое сообщество призывает Баку и Ереван сесть за стол переговоров.

Весь конфликт в этих краях начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Вооруженное противостояние в 1992–1994 годах привело к тому, что Баку потерял контроль не только над НКР, но и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта. При этом Азербайджан настаивает на своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы Карабаха, поскольку республика не является участником переговоров.

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