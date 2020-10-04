Армения сообщила о задержании подозреваемых в шпионаже иностранцев

Армения заявила о задержании по подозрению в шпионаже нескольких иностранных граждан. Как сообщает армянский новостной портал Aysor.am, по данным Службы национальной безопасности страны, иностранцы подозреваются в сборе информации о вооруженных силах Армении, военной технике, перемещениях вооружения, местах дислокации частей, а также о мобилизуемых гражданах.

Из какой страны приехали задержанные и сколько их — не уточняется. Известно лишь, что им уже предъявлены соответствующие обвинения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в воскресенье приходили сообщения об ударах по столице Нагорного Карабаха Степанакерту, а также обстреле второго по величине города Азербайджана Гянджа.

Накануне резидент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов прекратить огонь лишь в том случае, если Армения предложит четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха. Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян называл свои условия прекращения боев в Карабахе. Для этого, по его словам, необходим уход Турции с Южного Кавказа.

Конфликт в Нагорном Карабахе вновь обострился утром 27 сентября. Противоборствующие стороны начали обвинять друг друга в провокациях. При этом мировое сообщество призывает Баку и Ереван сесть за стол переговоров.