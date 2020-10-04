Армения сообщила о задержании подозреваемых в шпионаже иностранцев
По данным службы нацбезопасности страны, подозреваемые собирали сведения о военных. В настоящий момент им предъявлены обвинения.
Фото: TASS / DPA
Армения заявила о задержании по подозрению в шпионаже нескольких иностранных граждан. Как сообщает армянский новостной портал Aysor.am, по данным Службы национальной безопасности страны, иностранцы подозреваются в сборе информации о вооруженных силах Армении, военной технике, перемещениях вооружения, местах дислокации частей, а также о мобилизуемых гражданах.
Из какой страны приехали задержанные и сколько их — не уточняется. Известно лишь, что им уже предъявлены соответствующие обвинения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в воскресенье приходили сообщения об ударах по столице Нагорного Карабаха Степанакерту, а также обстреле второго по величине города Азербайджана Гянджа.
Накануне резидент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов прекратить огонь лишь в том случае, если Армения предложит четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха. Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян называл свои условия прекращения боев в Карабахе. Для этого, по его словам, необходим уход Турции с Южного Кавказа.
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