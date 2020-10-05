В честь Дня учителя в России состоится онлайн-марафон

Эфирная новость 9

В ходе эфира можно будет поучаствовать в викторинах, узнать истории уникальных педагогов и услышать поздравления от выдающихся деятелей.

Фото, видео: EPA\TASS / YURI KOCHETKOV, 5-tv.ru

Сегодня - профессиональный праздник у работников сферы образования. День учителя 5 октября отмечают педагоги по всему миру. Эта профессия, несмотря на свою сложность, остается одной из самых востребованных. В России, по данным Министерства просвещения, педагогике посвятили жизнь почти полтора миллиона человек.

В честь праздника для всех учителей страны сегодня состоится онлайн-марафон. Во время эфира можно будет узнать истории об уникальных педагогах и поучаствовать в специальной викторине Кроме того, поздравления с Днем учителя прозвучат от лица известных писателей, актеров, спортсменов, деятелей науки и музыкантов.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.09
0.81 91.58
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:30
Обстрел Степанакерта возобновился на рассвете — видео
6:25
В честь Дня учителя в России состоится онлайн-марафон
6:18
Никаких манипуляций: За рекламу в квитанциях за услуги ЖКХ компании накажут
6:09
В Азербайджане назвали условия прекращения огня в Карабахе
6:01
Лайфхак: как быстро очистить болгарский перец от семян — видео
5:57
Новые парочки шоу-бизнеса: Кто из звезд сошелся в 2020-м?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака
Алла Пугачева приехала на похороны Александра Кальянова — видео
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок