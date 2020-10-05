В честь Дня учителя в России состоится онлайн-марафон

Сегодня - профессиональный праздник у работников сферы образования. День учителя 5 октября отмечают педагоги по всему миру. Эта профессия, несмотря на свою сложность, остается одной из самых востребованных. В России, по данным Министерства просвещения, педагогике посвятили жизнь почти полтора миллиона человек.

В честь праздника для всех учителей страны сегодня состоится онлайн-марафон. Во время эфира можно будет узнать истории об уникальных педагогах и поучаствовать в специальной викторине Кроме того, поздравления с Днем учителя прозвучат от лица известных писателей, актеров, спортсменов, деятелей науки и музыкантов.