В честь Дня учителя в России состоится онлайн-марафон
В ходе эфира можно будет поучаствовать в викторинах, узнать истории уникальных педагогов и услышать поздравления от выдающихся деятелей.
Фото, видео: EPA\TASS / YURI KOCHETKOV, 5-tv.ru
Сегодня - профессиональный праздник у работников сферы образования. День учителя 5 октября отмечают педагоги по всему миру. Эта профессия, несмотря на свою сложность, остается одной из самых востребованных. В России, по данным Министерства просвещения, педагогике посвятили жизнь почти полтора миллиона человек.
В честь праздника для всех учителей страны сегодня состоится онлайн-марафон. Во время эфира можно будет узнать истории об уникальных педагогах и поучаствовать в специальной викторине Кроме того, поздравления с Днем учителя прозвучат от лица известных писателей, актеров, спортсменов, деятелей науки и музыкантов.
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