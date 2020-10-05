Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержан

Сын Сергея Фургала Антон задержан. Как стало известно 5-tv.ru, его привлекли к ответственности в соответствии с 20.2 статьей Кодекса об административных нарушениях РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Согласно предварительным данным, Антон Фургал организовывал акции протеста. Он призывал людей собираться на митинги и создавать общественный резонанс. Информация уточняется.

Сергей Фургал был задержан 9 июля сотрудниками Следственного комитета и ФСБ. Ему инкриминируется участие в деятельности преступной группировки и организация убийств в 2000-х годах. 10 июля Басманный суд Москвы вынес решение об аресте подозреваемого.