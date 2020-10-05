СК выдвинул несколько версий падения легкомоторного самолета под Пензой

Следственный комитет выдвинул несколько версий падения легкомоторного самолета ЦХ-70 под Пензой. По словам старшего помощника руководителя Приволжского СУ на транспорте СК РФ Дмитрия Захарова, в настоящее время рассматривается четыре возможных причины ЧП.

«Предварительные причины: ошибка пилотирования, техническая неисправность, неблагоприятные погодные условия, внезапное ухудшение состояния здоровья пилота», — цитирует представитель ведомства РИА Новости.

Дмитрий Захаров добавил, что личность погибшего пилота установлена. 53-летний мужчина из Краснодарского края арендовал воздушное судно для орошения полей. Полет был санкционирован.

Проверку по факту авиационного происшествия также проводит Приволжская транспортная прокуратура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет рухнул в Пензенской области, пилот погиб.