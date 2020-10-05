СК выдвинул несколько версий падения легкомоторного самолета под Пензой

|
Василий Заика
19

Одноместное воздушное судно ЦХ-70 потерпело крушение 4 октября во время орошения полей в Никольском районе.

Фото, видео: МЧС России, 5-tv.ru

Следственный комитет выдвинул несколько версий падения легкомоторного самолета ЦХ-70 под Пензой. По словам старшего помощника руководителя Приволжского СУ на транспорте СК РФ Дмитрия Захарова, в настоящее время рассматривается четыре возможных причины ЧП.

«Предварительные причины: ошибка пилотирования, техническая неисправность, неблагоприятные погодные условия, внезапное ухудшение состояния здоровья пилота», — цитирует представитель ведомства РИА Новости.

Дмитрий Захаров добавил, что личность погибшего пилота установлена. 53-летний мужчина из Краснодарского края арендовал воздушное судно для орошения полей. Полет был санкционирован.

Проверку по факту авиационного происшествия также проводит Приволжская транспортная прокуратура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет рухнул в Пензенской области, пилот погиб.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
78.09
0.81 91.58
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:27
СК выдвинул несколько версий падения легкомоторного самолета под Пензой
10:04
ТОП-7 способов распознать женатого мужчину без кольца на пальце
9:46
Любовница «Тарзана» грозит подать в суд на журналистов
9:40
Тест: Угадайте фильм с Александром Михайловым по одному кадру
9:29
Минобороны Армении опубликовало видео обстрела Степанакерта
9:15
Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака
Адвокат: бойфренд Конкиной просил не расследовать ее убийство
Алла Пугачева приехала на похороны Александра Кальянова — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок