СК выдвинул несколько версий падения легкомоторного самолета под Пензой
Одноместное воздушное судно ЦХ-70 потерпело крушение 4 октября во время орошения полей в Никольском районе.
Фото, видео: МЧС России, 5-tv.ru
Следственный комитет выдвинул несколько версий падения легкомоторного самолета ЦХ-70 под Пензой. По словам старшего помощника руководителя Приволжского СУ на транспорте СК РФ Дмитрия Захарова, в настоящее время рассматривается четыре возможных причины ЧП.
«Предварительные причины: ошибка пилотирования, техническая неисправность, неблагоприятные погодные условия, внезапное ухудшение состояния здоровья пилота», — цитирует представитель ведомства РИА Новости.
Дмитрий Захаров добавил, что личность погибшего пилота установлена. 53-летний мужчина из Краснодарского края арендовал воздушное судно для орошения полей. Полет был санкционирован.
Проверку по факту авиационного происшествия также проводит Приволжская транспортная прокуратура.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет рухнул в Пензенской области, пилот погиб.
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